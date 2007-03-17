Милиция проверяет документы Рудьковского

Прокуратура Черниговской области поручила органам внутренних дел проверить информацию, которая появилась в последнее время по поводу документов об образовании министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов на своей первой пресс-конференции по итогам 100 дней работы в должности, сообщил министр МВД Украины Василий ЦУШКО.

«Прокуратурой Черниговской области дано поручение проверить и наши сотрудники это выполняют», - сказал он.

Как сообщалось, 13 марта газета «Україна молода» в статье "Проффесор-2" написала о том, что министр транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКИЙ неоднократно фальсифицировал свои биографические данные и имеет поддельные документы о высшем образовании.

В частности, автор статьи утверждает, что диплом об окончании Черниговского пединститута Н.РУДЬКОВСКИЙ получил "по фальсифицированным данным", поскольку был зачислен в вуз в сентябре 1985 года, а диплом получил в 1996 году. За это время он фактически проучился неполных два года. В этот период, отмечается в статье, Н.РУДЬКОВСКИЙ служил в армии, выезжал на учебу в Москву, а затем в Австрию для учебы в Венском университете.

Кроме того, устраиваясь на работу в "Укргазпром" в 1997 году, Н.РУДЬКОВСКИЙ подал в отдел кадров личный листок и копию диплома об окончании Российской экономической академии им. Плеханова, где он якобы учился в 1988-1993 годах. По данным же автора статьи, Н.РУДЬКОВСКИЙ в списках студентов, окончивших академию в 1993 году, не значится, его диплом с указанными серией и номером не отвечает установленному на то время образцу и не выдавался вообще.

Также автор статьи рассказывает о внесении в свое время в паспорт Н.РУДЬКОВСКОГО фиктивных записей о прописке с 1991 до 1995 гг., когда нынешний министр фактически на территории Украины не проживал.

В июле 1998 года, по данным автора статьи, Черниговский областной суд признал Н.РУДЬКОВСКОГО не гражданином Украины, его паспорт – недействительным.

Решение суда, по словам автора, до сих пор не было опротестовано, что свидетельствует о незаконном получении Н.РУДЬКОВСКИМ украинского паспорта в 2000 году и, соответственно, украинского гражданства.

Комментарий Н.Рудьковского читайте здесь