Николай Рудьковский: Я всегда любил учиться

Министр транспорта продемонстрировал УНИАН свои дипломы и рассказал о том, как учился, изучал языки, стал политиком и о своих достижениях на высокой правительственной должности... Интервью

– Господин министр, внимание СМИ приковано к Вашим дипломам... Как Вы объясните, отчего это вопрос в настоящее время на слуху? – Мне тяжело судить, отчего это вопрос затрагивают политики, но, убежден, кому-то хочется, так сказать, отвлечь внимание министра транспорта, чтобы он не занимался своими непосредственными вопросами. Абсолютно для меня странная ситуация. Понятно, что те процессы, которые мы сейчас проводим в отрасли, многим не нравятся, особенно предшественникам, которые закладывали здесь годами соответствующие схемы. Сейчас мы пересматриваем вопрос совместной деятельности, мы не позволили прихватить к рукам целые порты, как это проходило в Херсоне, Николаеве. Совместную деятельность, неэффективную с точки зрения распоряжения государственной собственностью, мы сейчас останавливаем, а речь идет о десятках, а иногда и сотнях миллионов. И, конечно, такие люди способны организовать пиар-кампанию, приобщить оппозиционных политиков – для того, чтобы они создавали дополнительные информационные нагрузки мне как министру.

С другой стороны, мне приятно обсуждать вопрос образования, я всегда любил учиться. Я закончил школу на отлично, принимал участие в олимпиадах, даже когда-то на областной олимпиаде по химии был отмечен ценным подарком – книгой. Я поступил в черниговский вуз, сдав один экзамен, потому что те, кто заканчивал школу на отлично, могли сдавать один экзамен.

Я сын сельского учителя, мой отец не знал даже фамилии ректора вуза. Тогда, при всех изъянах советской системы, все же принимали в вузы за знания, а не через связи или каким-то другим путем. Первый курс до армии я закончил и получал повышенную стипендию, учился на отлично. Почему я это говорю? Потому что несу ответственность за тот путь, который я прошел... У меня было все: и учеба, и занятия политикой.

А политикой я начал заниматься тогда, когда все наши демократы ходили с коммунистическими партбилетами.

Это был 89-й год, мы вышли в Чернигове на первомайскую демонстрацию. У нас был свой политический клуб в вузе по моей инициативе, студенты вышли с лозунгами “Прочь партократию из госаппаратов” и с требованием закрыть ЧАЭС. Народ очень бойко нас поддержал... Тогда было принято закрытое решение обкома партии разобраться с этими студентами. Двоих отчислили сразу, а со мной было тяжелее, потому что я неплохо учился. Я и сейчас помню слова преподавателя истории, когда я сдавал историю СССР: “Я не могу вам поставить положительную оценку, потому что вы неправильно понимаете слова Ленина”. На что я ему ответил: “Задание студента-историка не понимать Ленина так, как его понимает преподаватель, а знать произведения Ленина”. Ну, мы разошлись в нашем видении, что должен знать студент... Одним словом, на то время я не увидел больше возможности продолжать учиться в вузе, когда по тебе ездит, как катком, советская система, и взял академотпуск.

Тогда как раз впервые Рух оказался в парламенте, и я был удивлен, почему они каждый день в парламенте все критикуют, а предложить в экономике ничего не могут. Я понял, что нужно изучать экономику, поехал в Москву.

– А сколько, выходит, Вы проучились в Чернигове? – Это уже был третий курс... Я был активным человеком, я вместе с Пиховшеком, Донием и Кириленко был инициатором создания Украинского студенческого союза... Я был от Чернигова, они были из Киевского университета, мы собирались здесь в университетском общежитии, вместе ездили во Львов...

А уже в Москве я начал учиться в Школе бизнеса и понял, что это то же самое, что учиться плавать без воды. Чтобы понять сущность рыночной экономики, нужно учиться и жить там, где она есть. И я тогда вернулся в Украину, выехал через Югославию в Австрию, зная 120 слов на немецком языке, за год выучил язык и поступил в Венский университет. Я был первым студентом из Украины, который учился в Венском университете.

Пока изучал язык, то поработал всюду: и улицы убирал, и хлеб грузил, и в ресторане официантом работал, потом на фирмах... А уже став студентом и получив некоторые знания и практику, я учредил свою фирму, а затем... Вы знаете, когда ты живешь за рубежом и тебе нужно зарабатывать деньги на проживание и одновременно учиться, – это очень нелегко. И на определенном этапе, получив определенный опыт и теоретические знания, я понял, что большинство того, что я могу взять с собой, я уже получил, и в 1994 году, перед президентскими выборами, я вернулся.

Я могу пройти детектор лжи, повторив, что я ехал на запад, чтобы получить знания и привезти их в Украину.

Я приехал, включился в избирательный штаб Кучмы и сказал, что экономику, которую вела команда Кравчука, нам нужно изменить. Я это делал по убеждениям. Та программа, которую декларировал Кучма, на то время была прогрессивной. Конечно, после того, как он стал Президентом, курс поступков был другим, но первый год он был Президентом, он принимал решение в интересах государства.

– А Вы же в это время?... – Я работал в экономическом управлении Администрации Президента... Когда я работал там, чувствовал себя полезным, а затем, когда Лазаренко взяли первым вице-премьер-министром и когда Президент начал слушаться не советов экономического управления, а Лазаренко и его днепропетровской команды, то я понял, что не имеет смысла брать ответственность за то, что они будут делать.

– И вернулись в Черниговский пединститут? – Я написал заявление, закончил учебу, получил диплом Черниговского государственного педагогического института. Лично ездил на экзамены, готовился, тянул билеты, сдавал экзамены и так далее.

Спустя некоторое время я поступил в “Нархоз” и получил степень магистра экономики. Так же ходил на лекции, на экзамены, готовил курсовые и дипломные работы...

– Какие языки Вы знаете? – Когда я приехал в Австрию, я где-то за год выучил немецкий язык, потом через два года начал изучать английский, и когда я возвращался, то уже говорил на этих двух языках...

А вот три года тому назад, после визита на Кубу, мне захотелось выучить испанский – после того, как пообщался с этими открытыми людьми. И я сейчас разговариваю на испанском языке, имею постоянную практику.

– Еще какой-то планируете выучить? – Думаю, возможно, с 2008 года я возьмусь или за китайский, или за арабский, потому что на этих двух языках разговаривают два мира. Когда ты знаешь язык, то понимаешь их мир, ментальность, мировоззрение, это помогает с людьми работать...

– Господин Рудьковский, на днях вы вернулись из Лондона, с Украинского инвестиционного саммита. Каковы результаты поездки? Можем ли мы ожидать приход иностранных инвестиций в Украину без необходимости предоставления гарантий государством? – Инвесторы с этого года впервые начали говорить о предоставлении украинским предприятиям кредитов без государственных гарантий. И я думаю, уже в этом году мы будем иметь подписанные Укржелдортрансом контракты без таких гарантий на достаточно выгодных условиях относительно кредитов на развитие подвижного состава и инфраструктуры. Такие переговоры мы вели с Сity Bank, Европейским банком реконструкции и развития, ABN Amro, Morgan Stanley. В бюджете заложены средства для компенсации процентов по кредитам, взятыми на закупку пассажирских вагонов.

Кроме того, мы обсуждали несколько серьезных проектов по строительству дорог на концессионной основе, чтобы как Merrill Lynch, так и Сity Bank выступили одними из организаторов формирования банковского пула кредитования. Речь идет о создании консорциума.

Мы сейчас в Украине работаем над созданием соответствующего законодательного поля. Закон о концессиях уже рассмотрен в комитете и, надеюсь, его рассмотрят в ближайшее время в сессионном зале, а на второе чтение мы его доработаем с учетом рекомендаций консалтинговых компаний – для того, чтобы данный закон работал.

Во время встречи с Merrill Lynch и Сity Bank мы также обсуждали вопрос относительно кредитов на модернизацию портов.

– Какой кредит вы планируете взять на модернизацию подвижного состава "Укрзалізниці"? – Речь идет приблизительно о 400 млн. дол. на этот год для закупки подвижного состава. Мы рассматриваем этот вопрос, учитывая средства, предусмотренные в бюджете на закупку вагонов через государственную лизинговую компанию.

– Эти 400 млн. будут уже без государственных гарантий? – Мы рассматриваем несколько кредитов. Одни средства будут привлечены "Укрзалізницею", другие – с привлечением государственной гарантии лизинговой компанией.

Мы предусматриваем также привлечение средств на строительство концессионных дорог консорциумом предприятий под конкретную программу, где государство будет гарантировать траффик. То есть если от использования дороги будет поступать недостаточно средств, то государство компенсирует разницу. Это мировая практика, мы будем ее использовать.

В настоящее время мы занимаемся необходимыми для этого изменениями в законодательстве. В частности, принятие закона о выкупе земли для государственных стратегических объектов предоставит возможность выкупить необходимые земельные участки для строительства автобанов, портов, аэропортов и тому подобное.

– Вы сказали, что в Лондоне обсуждали также инвестиции в порты, о чем, собственно, шла речь? – В состоянии разработки находятся проекты развития трех портов. После их утверждения в правительстве, с принятием закона об отведении земель для стратегических объектов и после решения всех земельных вопросов мы сможем привлечь существенные средства для развития порта “Южный", Ильичевского порта. В этих двух портах построим контейнерные терминалы, возможно, также терминалы для перегрузки сыпучих грузов, чтобы удвоить грузооборот порта “Южный”, а также вынести перегрузку сыпучих грузов из городов, в том числе Одессы, чтобы улучшить состояние экологии.

– На днях правительство согласовало соглашение с ЕБРР относительно кредита в 26 млн. евро для Ильичевского порта. ЕБРР готов инвестировать и в другие порты? – ЕБРР предоставил кредит ИМТП на строительство нескольких причалов. Как этот банк, так и другие с удовольствием будут кредитовать развитие украинских портов, потому что это достаточно гарантированные инвестиции.

– Какие средства необходимо привлечь? – Скажем, строительство контейнерного терминала в Илличевске будет стоить около 150 млн. дол., в порту “Южный” – 150–180 млн. дол. Я убежден, если придут такие инвестиции, то принесут значительный рост товарооборота. Это даст существенный толчок для развития украинской транспортной инфраструктуры.

– Какова ситуация с продвижением самолета АН-148 на международные рынки? – Для того, чтобы поставлять самолет в Россию, Казахстан, азиатские государства, нам достаточно того сертификата, который мы имеем сегодня, – Межгосударственного авиационного комитета. А чтобы мы могли беспрепятственно поставлять нашу продукцию на европейский рынок, мы должны еще пройти соответствующую внутреннюю процедуру Евросоюза, и такие предыдущие договоренности с концерном EADS – владельцем компании Airbus – у нас были достигнуты. Думаю, будет подписано соответствующее соглашение. Убежден, что в ближайшее время в Украине будет организован серийный выпуск АН-148, чтобы широко экспортировать эти самолеты за пределами Украины, ведь в мире большой дефицит самолетов такого типа.

Первый самолет – мы обсуждали этот вопрос с АНТК им. Антонова – будет поставлен для государственной лизинговой компании, и, думаю, мы на протяжении нескольких месяцев сможем организовать регулярные рейсы на нем как в Европу, так и в Россию.

– Какая это может быть авиакомпания? – Кто будет летать? Этот вопрос окончательно не решен, нам нужно подписать соглашения и заказать самолеты. Один будет приобретен уже в этом году из двух уже построенных, а один будет заказан, и мы получим его в будущем году.

– А Казахстан в этом году получит? – Казахстан, я думаю, в этом году получит свой первый самолет. Кроме этого, есть предварительное согласие премьер-министра, поддержка спикера парламента, надеюсь, будет поддержка Президента, в том, чтобы мы могли привлечь долгосрочный кредит для лизинговой компании, заказать десяток самолетов АН-148 и запустить реальное серийное производство. Я убежден, что сразу после того, как они будут построены, они будут или задействованы через лизинговую схему, или проданы конкретным покупателям, а деньги будут опять направлены на следующую серию. Это будет серьезный толчок, чтобы начать массовое производство таких самолетов.

P.S. После интервью министр продемонстрировал мне копии своих украинских дипломов – Черниговского пединститута (за 1996 год) и Киевского национального экономического университета (за 2000-й), печати, подписи – все оказалось на месте.

Людмила Шевченко