Ющенко написал Януковичу сердитое письмо про зарплату

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором отмечает, что анализ состояния погашения задолженности по заработной плате работникам свидетельствует о недостаточной эффективности влияния осуществляемых правительством мер в этой сфере.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

«Общая сумма долга по заработной плате за последний месяц выросла на 11 процентов и составляет почти 895 млн. гривен», – отмечается в письме.

Особую обеспокоенность, подчеркивает Президент, вызывает рост на 35 процентов долгов государственных предприятий, объемы которых составляют более трети общей задолженности. «За последние два месяца на предприятиях, непосредственно подчиненных Минтопэнерго, задолженность выросла на 26 процентов, а Минпромполитики – более чем в полутора раза», – отметил В.ЮЩЕНКО. Количество работников, которые своевременно не получают заработную плату, только за последний месяц выросла в полтора раза и составляет 253 тыс. чел.

По словам главы государства, уменьшение долгов экономически активных предприятий наблюдается только в трех регионах Украины.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что такое состояние дел свидетельствует «об отсутствии действенных правовых, экономических и организационных механизмов решения этой в первую очередь моральной проблемы».

«Неудовлетворительной также является финансово-платежная дисциплина как органов исполнительной власти по взятым на себя обязательствам, так и субъектов хозяйствования относительно взаиморасчетов между ними. Неэффективным остается управление предприятиями государственной и коммунальной собственности», – подчеркивает глава государства.

Президент убежден, что обеспечение конституционного права работников на своевременное получение заработной платы «является делом чести руководителей органов государственной власти».

Учитывая важное общественное значение вопроса, В.ЮЩЕНКО предлагает рассмотреть его на очередном расширенном заседании Кабинета министров Украины с участием представителей Генеральной прокуратуры Украины, других органов государственного надзора и контроля, всеукраинских объединений профессиональных союзов и организаций работодателей и принять соответствующие меры.