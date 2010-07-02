Евро на межбанке подбирается к 10

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9150/7,9270 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9140/7,9185 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9100/7,9155 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9087 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2537/0,2542 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2541/0,2543 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2541/0,2542 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1250 рублей за доллар (-0,0905).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2485/1,2530 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,8910/9,9085 грн./евро, к 12:00 сузился спрэд – 9,8925/9,9045 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 9,9005/9,9130 грн./евро.