На взятке поймали чиновника запорожского горисполкома

У Запоріжжі під час отримання хабара затримано заступника начальника управління виконкому Запорізької міськради.

Як повідомило УНІАН джерело в керівництві прокуратури Запорізької області "заступника начальника одного з управлінь Запорізького міськвиконкому було затримано сьогодні вдень під час спільної операції прокуратури і обласного управління з питань боротьби з економічною злочинністю".

Чиновника затримали на місці злочину: безпосередньо у момент передачі йому товарно-матеріальних цінностей, за отримання яких обіцяв сприяти місцевому приватному підприємцю у встановленні зупинного комплексу на території Запоріжжя.

Зараз заступника начальника міськуправління допитують співробітники прокуратури.

Щодо нього порушено кримінальну справу за ст.368 Кримінального кодексу України - "отримання хабара", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймання посади на строк до 3 років.

Ведеться слідство.