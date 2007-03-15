В Харьков самолётом прибыли депутаты ПР, ожидаются их помаранчевые коллеги

В Харьков самолетом из Киева прибыли 10 народных депутатов от Партии регионов для выяснения ситуации в городе.

Как сказал корреспонденту УНИАН народный депутат Василий ГРИЦАК, депутаты обеспокоены тем, что происходит в Харькове.

По его мнению, власть поступает правильно, пытаясь обеспечить правопорядок в городе.

Депутаты сейчас находятся на площади Свободы, где несколько часов подряд судебные исполнители пытаются выполнить решение суда о запрещении установки сцены для митинга «Народной самообороны»

Как стало известно корреспонденту УНИАН, сегодня ожидается прилет самолетом из Киева также группы народных депутатов во главе с Давидом ЖВАНИЕЙ.

До сих пор не установлено, кто является владельцем двух грузовых автомобилей, а также оборудования для монтажа подмостков.

Милиция обеспечивает порядок на площади, не вмешиваясь в действия народных депутатов и судебных исполнителей.

Как сообщал УНИАН, накануне Дзержинский суд Харькова своим решением приостановил действия, связанные с подготовкой к митингу «Народной самообороны», а также рекламу акции в прессе, включая сообщения из громкоговорителей на улицах города.