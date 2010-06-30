Милиция неспособна разыскать владельца «Дэо-Ланос» АА 9874 ЕВ

Голосеевское районное управление милиции Киева отказалось возбудить уголовное дело по заявлению директора телеканала ТВi Николая КНЯЖИЦКОГО о слежке за ним и журналистам телеканала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала.

Как говорится в постановлении, «в ходе проведения мероприятий, направленных на установление владельца автомобиля «Дэо-Ланос» с номером АА 9874 ЕВ и лиц, которые в нем находились, был направлен запрос в УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве. Ответ получен не был. Учитывая то, что в настоящее время установить владельца автомобиля «Дэо-Ланос» и лиц, которые в нем находились, и опросить их по поводу данного происшествия не оказалось возможным, в возбуждении уголовного дела по данному факту отказать».

Сегодня же директор телеканала ТВi Н.КНЯЖИЦКИЙ обратился с жалобой в прокуратуру Голосеевского района с просьбой отменить постановление районной милиции об отказе в возбуждении уголовного дела. В обращении говорится, что осуществление незаконной слежки за журналистами содержит в себе признаки составов таких преступлений, как: препятствование в законной деятельности журналистов и незаконный сбор конфиденциальной информации о личностях журналистов телевизионного канала.

Пресс-служба телеканала заявляет, что как слежка за журналистами неизвестными лицами, так и отказ милиции расследовать это дело может свидетельствовать о том, что в Украине осуществляются попытки ввести цензуру на государственном уровне.