Украина запретила белорусское мясо

Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины Иван БИСЮК ввел с 26 марта нынешнего года временный запрет на ввоз мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы в Украину. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.

В пресс-службе пояснили, что специалисты Государственного департамента ветеринарной медицины Украины выявили в результате исследования работы таможенных и пограничных служб, что из Польши, Беларуси и Молдовы в Украину поступает некачественная мясная продукция без сопроводительных ветеринарных документов.

В МинАП отметили, что информация об этом доведена до ведома Государственной таможенной службы Украины, Государственной пограничной службы Украины, подчиненных им учреждений и организаций, а также предпринимателей и перевозчиков грузов.

В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время с рабочей поездкой во Львове находится заместитель председателя Госдепартамента ветмедицины Николай ПАЦЮК, а также специалисты карантинной и ветеринарной служб Украины.

Н.ПАЦЮК сообщил, что границы для мясной продукции из Польши, Беларуси и Молдовы будут открыты лишь тогда, когда будет наведен порядок, и продукция станет полностью безопасной для украинских потребителей.

В министерстве отметили, что 23 марта главным ветеринарам Польши, Республики Беларуси и Молдовы были направлены письма, в которых они уведомлены о закрытии границ для ввоза в Украину мяса и мясопродуктов из этих стран без соответствующих документов.