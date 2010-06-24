Янукович подписал закон о Госпрограмме развития

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год».

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 мая приняла Закон Украины «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год».

Государственная программа разработана в соответствии с положениями программы Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА "Украина для людей" и соглашением о создании коалиции депутатских фракций "Стабильность и реформы" в Верховной Раде Украины шестого созыва, прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2010 год, Целей Развития Тысячелетия - Украина.

Согласно результатам социально-экономического развития страны, имеющихся проблем и влияния ожидаемых изменений внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации на национальную экономику в Государственной программе определены срочные меры Кабинета министров Украины, цели, приоритеты социально-экономического развития и основные мероприятия по реализации государственной политики в 2010 году.