Налоговики ищут владельца двух ”фур” с яблоками

Партию контрабандных яблок, которые перевозились через территорию Киевской области, выявили налоговики области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГНА в Киевской области, в селе Гуровщина (Киево-Святошинский район) работниками налоговой милиции были остановлены для проверки два автомобиля с рефрижераторами, которые согласно накладным перевозили 38400 кг свежих яблок на сумму 64512 грн.

Было установлено, что по документам владельцами товара являются водители этих автомобилей, которые, однако, в своих объяснениях указали, что груз им не принадлежит. В связи с тем, что грузовладелец на момент проверки не был установлен, груз временно задержали. Во время проведения осмотра было установлено, что в автомобилях фактически находятся яблоки весом нетто 55500 кг на сумму 77,7 тыс. грн.

Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца вышеуказанного товара.