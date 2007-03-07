Ющенко: в Украине есть дефицит восприятия нефтепровода как коридора

Украина всячески поддерживает идею проведения на территории Польши в мае 2007 года международного энергетического саммита по вопросам реализации проекта нефтепровода «Одесса – Броды – Плоцк».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Плоцке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отметив, что тема достройки этого нефтепровода была одной из ключевых во время его сегодняшних встреч с польским коллегой Лехом КАЧИНСКИМ.

«Я с большим удовольствием хотел бы сказать, что мы, по сути, дали подтверждение практической реализации этого проекта. Мы видим логику политических и деловых контактов, которые нужно осуществить в этом направлении», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, сегодня стороны детально обсудили проект, и можно говорить о наличии у них общих взглядов на решение ряда вопросов, связанных с его реализацией.

Президент подчеркнул, что проект «Одесса – Броды – Плоцк», бесспорно, касается интересов не только Польши. «Поэтому очень хорошо, что мы убедились, что энергетический саммит – это единственный способ, который, по сути, открывает двери для реализации этого проекта», – сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что параллельно с этим мероприятием должна идти межправительственная работа, и отметил важность готовности бизнеса активно участвовать в реализации проекта.

Президент Украины чрезвычайно высоко оценил проект нефтепровода. «Это, возможно, один из знаковых континентальных проектов, которые в последнее время разрабатывались на Востоке Европы», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент убежден, что в Европе полностью осознают важность реализации этого проекта. Евросоюз и Еврокомиссия уже принимают непосредственное участие в сегодняшней стадии подготовки и реализации. В частности, речь идет о финансировании ТЭО проекта и готовности частично профинансировать непосредственно строительство нефтепровода. Однако в Украине, отметил В.ЮЩЕНКО, есть «определенный дефицит» восприятия этого проекта как неотъемлемой части энергетического рынка Европы. По его словам, в Украине некоторые политические круги не осознают «насколько этот проект поднимает вес в европейской политике, насколько участие Украины в таком проекте естественно определяет перспективы ее европейского развития».

В свою очередь, Президент Польши Л.КАЧИНСКИЙ подчеркнул, что в Польше проект нефтепровода «Одесса – Броды – Плоцк» называют «юго-восточным коридором, путем» для пяти стран.

Главы обоих государств оценили сегодняшний разговор как плодотворный и открытый диалог стратегических партнеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полоцке Президенты Украины и Польши договорились во второй декаде мая провести международную энергетическую конференцию при участии нескольких стран.