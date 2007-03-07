На 1000 крымчанок приходится 846 крымчан

В Автономной Республике Крым в настоящее время на 1000 женщин приходится только 846 мужчин, причем в городе это соотношение ниже, чем в сельской местности. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики (ГУС) в Крыму.

По информации крымских работников статистики, всего в АРК проживает более миллиона женщин. "Из каждых 100 жителей автономии - 54 женщины и 46 мужчин", - отмечают в ГУС автономии.

Средний возраст женщин Крыма составляет 42 года, что на 5 лет выше среднего возраста мужчин. В автономии зарегистрировано 68 долгожительниц в возрасте 100 лет и старше.

Как отмечают в ГУС Крыма, за последние 2 года в республике отмечен рост рождаемости. В 2006 году 20 тыс. крымчанок стали матерями, треть из них в возрасте 20-24 года.

"Рост рождаемости в автономии наблюдается на фоне увеличения числа зарегистрированных браков", - сообщает Главное управление статистики в АРК. Так, в 2006 году количество браков возросло - 15 тыс. крымчанок зарегистрировали брак. Средний возраст женщин при вступлении в брак составляет 28 лет, мужчин - 32 года.