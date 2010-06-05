На ликвидацию полигона гексахлорбензола необходимо 290 млн. грн.

В Калуше Ивано-Франковской области для проведения работ по ликвидации полигона, на котором хранится 11,9 тыс. тонн гексахлорбензола, необходимо 290 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

По его словам, 290 млн. грн. «мы просим у правительства для ликвидации хранилища гексахлорбензола - ядовитого вещества первой категории, которого там 11,9 тыс. тонн».

По мнению М.ВЫШИВАНЮКА в Калуше все работы по ликвидации полигона проводятся согласно плану - разработана и согласована с соответствующими министерствами проектная документация, проведена научная экспертиза. По его словам, первые 86 млн. грн. на основную часть экологических работ на Домбровском карьере Госказначейство выделит в первой декаде июля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины объявила Калуш зоной чрезвычайной экологической ситуации сроком на 90 дней.

***Гексахлорбензол в смеси с другими препаратами применялся для протравливания семян зерновых культур. Гексахлорбензол также использовался в качестве промышленного продукта.

Проникая в организм человека, гексахлорбензол приводит к серьезным заболеваниям – раку, циррозу печени.