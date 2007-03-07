В Севастополе презентуют музей украинской оккупации Крыма

Коалиция общественно-политических организаций «Национальный фронт "Севастополь-Крым-Россия"» намерена 12 марта провести в Симферополе акцию «Презентация музеев украинской оккупации Крыма и аннексии Севастополя». Об этом со ссылкой на сопредседателя Фронта Святослава Компаниеца сообщает сайт «Новости Крыма».

По его словам, акция будет проведена в связи с недавним заявлением Президента Украины Виктора Ющенко о возможном создании в Киеве музея советской оккупации Украины. Экспонатами будущих «музеев украинской оккупации Крыма» должны стать документы, подтверждающие «незаконность нахождения Крыма в составе Украины», указы и постановления властей о «насильственной ассимиляции русского населения и ликвидации русского языка», нормативные акты, которыми отменена Конституция АРК от 1992 года. Кроме того, инициаторы проекта предлагают экспонировать в таких музеях школьные учебники, «насаждающие русофобию», дорожные указатели на украинском языке, а также портреты и восковые фигуры ряда российских, украинских и крымских руководителей и политиков, которых Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» считает «представителями оккупационной элиты».

В их числе — Никита Хрущев, который руководил советским государством с 1953 по 1964 годы и по чьей инициативе Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР, экс-президент Российской Федерации Борис Ельцин, все три Президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Председатель Верховной Рады АРК Анатолий Гриценко, лидер коммунистов Крыма Леонид Грач, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Каждому посетителю музеев украинской оккупации Крыма и аннексии Севастополя будет выдаваться входной билет в форме "аусвайса" с трезубом, которые выдавались жителям на оккупированных землях Украины во время Великой Отечественной войны, — поделился планами С.Компаниец. — Желающие смогут вклеить свои собственные фотографии, которые подтверждают их статус жителя оккупированной территории».