Лауреаты Национальной премии им. Шевченко 2007 года (список)

...И в денежном эквиваленте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом на основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко 2007 года. Соответствующий указ содержится на сайте главы государства. Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко присуждена: художественному руководителю академического камерного хора “Киев” Николаю ГОБДИЧУ за творческую программу „Тысяча лет украинской духовной музыки”; поэту, гражданину Республики Польша Евстахию ЛАПСКОМУ – за книги стихов „Себе: розшукую?!”, „Обабіч: істини?!”; режиссеру, актеру Михаилу МЕЛЬНИКУ – за спектакль «Грех» Днепропетровского Украинского театра одного актера «Крик»; художнику Ивану ОСТАФИЙЧУКУ за циклы художественных работ «Моя Украина», «Путешествие в Батурин», «Бойковская сага»; художнику Борису ПЛАКСИЮ – за циклы живописных работ «Творцы независимости», «Агония зла»; литературоведу Дмитрию СТУСУ– за книгу «Василий Стус: жизнь как творчество»; богослову, гражданину Соединенных Штатов Америки Раймонду ТУРКОНЯКУ – за перевод Острожской Библии на современный украинский язык; поэту Тарасу ФЕДЮКУ – за книгу стихов „Обличчя пустелі”; художнику Андрею ЧЕБЫКИНУ– за циклы художественных работ «Крымские мотивы», «Женские образы», «Увядшие листья». Указом установлен на 2007 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 130 тыс. грн.

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