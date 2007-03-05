Олесь Довгий показал своей девушке ”Любовь-морковь” (фоторепортаж)

На допремьерный показ фильма "Любовь-морковь" секретарь Киевского горсовета Олесь Довгий пришел вместе со своей девушкой. Юлия работает в одном из элитных бутиков одежды в киевском пассаже. Она – бренд-менеджер, что, очевидно, предусматривает определение стратегии и идеологию всей рекламной компании бренда.

Прошмыгнув в зал перед самим началом сеанса, пропустив перед этим VIP-фуршет, Олесь в сопровождении своей девушки и совладельца кинотеатра, депутата Киеврады Евгения Шаломеева уселись где-то в районе 12-13 ряда на центральных местах. Сначала влюбленные мило общались друг с другом, а затем Довгий переключил свое внимание на соседа, точнее на его ключи от машины.

Однако фильм Олесю и его девушке явно не понравился. Молодые люди не досидели до конца, и ушли с половины сеанса.

ТаблоID