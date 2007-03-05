Олесь Довгий показал своей девушке ”Любовь-морковь” (фоторепортаж)
18:40, 05 марта 2007Общество
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До конца не досидели
На допремьерный показ фильма "Любовь-морковь" секретарь Киевского горсовета Олесь Довгий пришел вместе со своей девушкой. Юлия работает в одном из элитных бутиков одежды в киевском пассаже. Она – бренд-менеджер, что, очевидно, предусматривает определение стратегии и идеологию всей рекламной компании бренда.
|Парочка села не в последнем ряду, как это обычно делают влюбленные
|Юлия привыкает быть в центре внимания
|По-видимому, тачка у депутата действительно крутая, потому что Довгий от удивления даже рот разинул
Однако фильм Олесю и его девушке явно не понравился. Молодые люди не досидели до конца, и ушли с половины сеанса.
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