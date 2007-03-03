Народная артистка России Алла Демидова даст пресс-конференцию в УНИАН

5 марта в 15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Народной артистки России Аллы Демидовой, посвященная ее гастролям в Киеве, во время которых состоятся поэтические вечера в Доме офицеров: 4 марта “Поэты 20 столетия от Блока до Бродского” и 6 марта “Анна Ахматова.Марина Цветаева”. Организатор гасторлей – арт-студия Бамбук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Для журналистов, которые желают попасть на поэтический вечер, обязательное размещение анонса. Телефон: 8-095-439-27-13. Запрос фотографий и аккредитация: info@bambook-art.org. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.