В УНИАН состоится пресс-конференция ”Нет Евросердючке: начало радикальных действий”

7 марта в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Нет Евросердючке: начало радикальных действий». Участники: программный директор радиостанции «Европа FM» Александр Лирчук, продюсер утреннего шоу «Европа камеди FM» Юлия Владина, главный режиссер Творческого Объединения «Черный квадрат» Анатолий Неёлов, актер ТО «Черный квадрат» Алексей Курилко, актриса ТО «Черный квадрат» Наталья Казанцева (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter