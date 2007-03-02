С зоной свободной торговли с Европой Украине придется подождать

Европейская комиссия отмечает то, что переговоры с Украиной о создании зоны свободной торговли могут начаться только после формального присоединения Украины к Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН.

“Что касается соглашения о зоне свободной торговли, то мы не можем начать переговоры по ней до присоединения Украины к ВТО”, - сказала она, отметив, что Украина уже продемонстрировала достаточный прогресс на пути вступления в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Украина и ЕС планируют начать переговоры по новому усиленному соглашению, которое должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года. Предусматривается, что одним из ключевых пунктов нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли.