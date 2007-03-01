Тимошенко: впервые за 15 лет Украине по-настоящему грозит потеря независимости

Сегодня в Белом доме состоялась встреча лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО с вице-президентом США Диком ЧЕЙНИ и советником Президента США Хедли СТИВЕНОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, после встречи Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам, что здесь Украину понимают. По ее словам, встреча засвидетельствовала, что в США “понимают все проблемы, которые сегодня встали перед Украиной на пути демократического развития и поддерживают развитие демократии в стране, а также все шаги, направленные на утверждение реальной политической независимости государства”.

Также на встрече, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, была выражена поддержка диверсификации путей энергоснабжения. Как отметила лидер БЮТ, в Америке Украину рассматривают как ключевую страну в создании энергетической безопасности в целом регионе, включая европейское сообщество.

Она также сообщила, что на встрече Д.ЧЕЙНИ и Х.СТИВЕНОМ речь шла и о больших проектах по обеспечению энергетической независимости Украины. В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, обсуждалась возможность строительства газотранспортной магистрали, что позволило бы направить узбекский, казахский, туркменский газ через Каспийское и Черное моря через Грузию в Украину. Она выразила уверенность в том, что этот проект будет поддержан, и тем самым будут обеспечены альтернативные газовые потоки и для Европы и для Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что во время встречи она донесла до американской стороны то, что “впервые за 15 лет Украине угрожает настоящая, невыдуманная опасность потери суверенитета”.

“Это - самый критический период за 15 лет для Украины. Я донесла на этой встрече то, что досрочные парламентские выборы в Украине являются единственно возможным выходом из политического кризиса”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на ее взгляд, она аргументировано объяснила собеседникам, что демократические силы должны быть вместе, они должны объединиться для защиты демократического курса Украины, определенного президентскими выборами и направленного на очистку государства от коррупции, клановости. Во внешней политике, добавила она, это европейский выбор, и Украина не может радикально изменять это направление.

На вопрос, как американская сторона оценивает такую позицию, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что для восприятия наших позиций нужно время.

Ю.ТИМОШЕНКО также заверила журналистов, что она не почувствовала усталости и разочарования от Украины. “Это неправда, что демократическое мировое сообщество устало от Украины. Нас воспринимают как лидера, который может объединить постсоветские демократические страны”, - подчеркнула лидер БЮТ.