На большей части Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы

Погода на 11 мая

Завтра, 11 мая, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве и Киевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, слабый град, в отдельных районах шквалы 15-18 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем 19-24°, в Киеве - ночью 12-14°, днем 20-22°.

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