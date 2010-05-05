В Севастополе 40 ветеранов получили по 1 тыс. грн. от правительства Москвы

В Севастополе 40 ветеранов войны получили единовременную материальную помощь правительства Москвы в размере около 1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, эта материальная помощь выплачивается в рамках проводимых правительством Москвы мероприятиям, связанным с развитием международных отношений и международного сотрудничества в 2010 году.

Прибывший в Севастополь для вручения помощи заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Андрей ЧИЖОВ в интервью журналистам отметил, что «Москва регулярно оказывает помощь ветеранам Севастополя, и не только Севастополя, а и стран СНГ, стран Балтии». По его словам, «мы к этой юбилейной дате будем оказывать помощь нескольким группам ветеранов, в первую очередь это ветеранам битвы под Москвой, и другим категориям».

А.ЧИЖОВ также зачитал ветеранам поздравление мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония вручения помощи проходила в Доме Москвы в Севастополе.