1 мая в Парке Победы в Черкассах установили памятник танкистам, освобождавшим город, с танком на постаменте. Памятник установили на Аллее Славы. Это – подарок черкасской мэрии ветеранам ко Дню Победы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Танк установили настоящий, городу его передало Министерство обороны. Торжественное открытие памятника состоится 9 мая.