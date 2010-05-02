В Черкассах установили памятник танкистам
00:21, 02 мая 2010Общество
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Танк настоящий
1 мая в Парке Победы в Черкассах установили памятник танкистам, освобождавшим город, с танком на постаменте. Памятник установили на Аллее Славы. Это – подарок черкасской мэрии ветеранам ко Дню Победы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.
Танк установили настоящий, городу его передало Министерство обороны. Торжественное открытие памятника состоится 9 мая.
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