В Харькове завтра митинг оппозиции

Завтра, во вторник, 27 апреля, в Харькове представители оппозиции планируют провести митинг против соглашения о продлении дислокации ЧФ в Украине, которое подписали Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в Харькове 21 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации партии «Батькивщина», акция протеста против продления сроков пребывания Черноморского флота России на украинской территории на 25 лет начнется в 10.00 утра в центре Харькова на площади Свободы.

Ожидается, что в митинге также примут участие представители других оппозиционных партий и общественных организаций.