Севастополь просит ЧФ вернуть часть земли

Власти Севастополя намерены провести ревизию земель, предоставленных Черноморскому флоту РФ, и провести с командованием флота переговоры насчет передачи городу земельных излишков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ на пресс-конференции.

По его мнению, «здесь надо хорошо слышать друг друга». Он считает, что сначала «мы, конечно, должны проговорить с Черноморским флотом РФ и выйти на это вот соглашение».

Кстати, как добавил он, «это сразу повлечет за собой сокращение субвенций украинского правительства для Севастополя» (УНИАН: имеются в виду субвенции бюджету города из госбюджета Украины в качестве компенсации потерь вследствие размещения на землях города воинских формирований ЧФ РФ, последние несколько лет это примерно 100 млн. грн. в год).

Но, тем не менее, как отметил В.САРАТОВ, «я всегда стоял и стою на той позиции, что клянчить деньги у бюджета, это дело второе, а первое дело - это привлечение инвестиций. Поэтому, конечно, мы будем вести переговоры о том, что та земля, которая не нужна российским военным, чтобы мы могли принять по ней согласованное решение».

По словам В.САРАТОВА, «с командующим мы предварительно переговорили, он сказал: «мы готовы к переговорам». Поэтому будем садиться за стол переговоров».