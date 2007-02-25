Сегодня в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар»

Номинанты премии Американской киноакадемии "Оскар" будут объявлены сегодня в Kodak Theatre в Лос-Анджелесе.

Как передает РИА «Новости», всего будет вручено 79 премий в 24 номинациях.

Фаворитом в конкурсе этого года считается лента Алехандро Гонсалеса ИНЬЯРРИТУ "Вавилон", признанная лучшим фильмом года на церемонии "Золотого глобуса".

За право называться лучшей картиной года также будут бороться фильмы "Отступники" Мартина СКОРСЕЗЕ, "Письма с Иводзимы" Клинта ИСТВУДА, "Маленькая мисс Счастье" режиссеров Джонатана ДЭЙТОНА и Валери ФАРИС, а также "Королева" Стивена ФРИРСА.

Среди режиссеров на статуэтку претендуют невезучий в получении премии, но часто номинируемый М.СКОРСЕЗЕ, а также В.ФРИРС, А.ИНЬЯРРИТУ, К.ИСТВУД и П.ГРИНГРАСС за "Рейс 93".

В категорию "Лучшая актриса" попали Хелен МИРРЕН ("Королева"), Кейт УИНСЛЕТ ("Малые дети"), Джуди ДЕНЧ ("Записки об одном скандале"), Мерил СТРИП ("Дьявол носит Прада") и Пенелопа КРУС за "Возвращение".

В номинации "Лучший актер" представлены Леонардо ди КАПРИО за "Кровавый алмаз", Форест УИТАКЕР за фильм "Последний король Шотландии", Питер О`ТУЛ за картину "Венера", Уилл СМИТ за "В погоне за счастьем" и Райан ГОСЛИНГ ("Половина Нельсона").

Среди иностранных фильмов отмечены датско-шведская лента "После свадьбы", мексиканский "Лабиринт Фавна", алжирская картина "Дни славы", немецкий фильм "Жизнь других" и канадская лента "Вода".

В категории "Лучший полнометражный мультфильм" номинированы "Тачки", "Делай ноги" и "Дом-монстр".

Самое большое количество номинаций - восемь - получила картина "Девушки мечты".

Специальную награду Американской киноакадемии в этом году получит итальянский композитор Энио МОРРИКОНЕ.

"Оскар" - ежегодная премия Американской академии киноискусства. Вручается за выдающиеся достижения в кинематографе с 1929.