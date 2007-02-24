”Донор 150” пользовался большим спросом среди женщин (фото)

Самый популярный донор Центра репродукции и воспроизводства Калифорнии в США оказался 50-летним Джеффри Харрисоном - бомжем и "человеком со странностями", выяснили американские СМИ.

В канун дня Святого Валентина "донор 150" снял свою анонимность и призвал откликнуться своих суррогатных детей.

"Голубоглазый блондин, интересующийся музыкой, драмой и философией", как значилось в его деле, оказался человеком без определенного рода занятий. Выяснилось, что он живет в окрестностях Лос-Анжелеса в добытой на свалке машине, а его "семья" - четверо подобранных на улице собак, о которых он, впрочем, нежно заботится.

"Донор 150" сдавал сперму свыше 20 лет и пользовался большим спросом среди женщин, прибегнувших к услугам этого центра, утверждают сотрудники.

Подавляющее большинство клиенток при выборе суррогатного отца в основном уделяют внимание внешним данным донора - высокому росту, стройной фигуре, цвету глаз. Всем этим параметрам отвечал статный, но "странный" Харрисон.

Для него донорство в Центре репродукции было постоянным источником дохода - за каждое посещение он получал 400 долларов. Возможно, по этой простой причине желающих стать донорами в Калифорнии - хоть отбавляй. Однако в банк данных в результате отбора попадают лишь 1-2% соискателей.

РИА "Новости"