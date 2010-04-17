Погода на завтра: в Киеве ночью - заморозки

18 апреля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в восточных областях, Приазовье и в восточной части Крыма местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0-5° (в восточных областях и южной части температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 12-17° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в Киеве будут заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла; по области ночью заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла.