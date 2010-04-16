Украина впервые будет бороться за золото Канн в основном конкурсе

Впервые Украина будет принимать участие в основном конкурсе полнометражных фильмов Каннского кинофестиваля, который пройдет 12-23 мая этого года на Лазурном берегу. Об этом в четверг в Париже официально объявили его организаторы, сообщает “Немецкая волна”.

Впервые в конкурсе полнометражных фильмов представлена Украина – лентой Сергея ЛОЗНИЦЫ «Счастье мое» совместного производства Украины, Германии и Голландии.

Продюсер фильма «Счастье мое» Олег КОХАН сказал «Немецкой волне»: «Это меня безгранично вдохновляет, радуюсь и горжусь тем, что моя мечта осуществилась, ведь Украина с фильмом С.ЛОЗНИЦЫ будет участвовать в конкурсе самого известного кинофорума мира. Это уже признание для любого, а тем более - для украинского продюсера. В Канны отбирают настоящие киношедевры со всего мира, и среди них - картина из Украины».

В главном конкурсе Канн представлены 13 стран и 16 фильмов, среди них, в частности, «Утомленные солнцем-2» Никиты МИХАЛКОВА, «Возмущение» Такеши КИТАНО. Западные информагентства отмечают, что такие государства, как Украина и Чад, впервые попали на главный конкурс кинофестиваля.

Съемки первой художественной работы С.ЛОЗНИЦЫ «Счастья мое» завершились в Украине в феврале этого года. Режиссер родился в Беларуси, учился в Киеве. Затем окончил ВГИК. Работал на студии документальных фильмов в Петербурге. Переехал в Германию. Снял 11 документальных фильмов, которые стали призерами международных фестивалей.

Картину «Счастья мое» снимали в Сумской и Черниговской областях как историю о России. Как сказал режиссер, его виденье исходит из опыта, ведь с 1991 года он жил в РФ и часто бывает там, и может, как режиссер, «говорить лишь о том, что знает».

«Счастье мое» рассказывает о жизни дальнобойщика, у которого неверная жена, а в пути его ожидают человеческие жестокость и измена. Действие фильма происходит в 2005 году с ретроспективой в период Второй мировой войны. Роль водителя исполняет молодой белорусский актер Виктор НЕМЕЦ, а его партнерами стали Владимир ГОЛОВИН («Холодное лето 53-го») и Ольга ШУВАЛОВА («Все умрут, а я останусь»). Интересно, что оператор картины - и, конечно, оператор-постановщик - румын Олег МУТУ, чей фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня» в 2007 году победил на Каннском кинофестивале.

Этот художественный фильм продюсировали О.КОХАН (SOTA Cinema Group, Украина) и Хайно ДЕКЕРТ (MA.YA.DE., Германия). Ленту финансировали также Немецкий канал ZDF, Берлинский, Голландский Фонды.

Режиссер называет вопрос страны происхождения специалистов условностями: «В этой отрасли нет границ и культур, есть просто разные люди – талантливые или бездарные».

В рамках специальных внеконкурсных программ нынешнего Каннского МКФ организуют и премьеру ленты Отара ИОСЕЛИАНИ "Шантрапа" (Украина-Франция) при участии Богдана СТУПКИ.

Напомним, 5 лет назад украинский режиссер Игорь СТРЕМБИЦКИЙ уже стал обладателем «Золотой пальмы» за свою документальную короткометражку «Путники».