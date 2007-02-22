Лужков пополнит собой список невъездных?

Украинская сторона расценивает высказывания мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА в Севастополе как шаг, направленный на нагнетание напряженности в обществе, подрыв добрососедских отношений и стратегического партнерства между Украиной и Россией.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН.

Как напоминает пресс-служба, 21 февраля в г. Севастополе мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ позволил себе публично подвергнуть сомнению статус Крымского полуострова в составе Украины.

Особую обеспокоенность в МИД вызывают также публичные призывы Ю.ЛУЖКОВА к гражданам Украины принимать участие в массовых акциях, которые носят политический характер, что является прямым вмешательством во внутренние дела иностранного государства.

Как отмечают в пресс-службе МИД, в настоящее время, когда украинско-российские отношения совместными усилиями президентов Украины и России постепенно избавляются от заидеологизированности и стереотипов прошлого, заявления российского регионального деятеля нельзя квалифицировать иначе как спланированную акцию, направленную на подрыв этих положительных сдвигов.

«Не имея, очевидно, полномочий выступать от имени России, господин ЛУЖКОВ, в то же время, объявил, якобы эта соседняя страна не намерена выполнять свои международные обязательства, зафиксированные, в частности, в базовых соглашениях о временном пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”, - отмечается в комментарии МИД.

Кроме того, напоминает пресс-служба МИД, вопреки указанным базовым соглашениям, Ю.ЛУЖКОВ принял участие в открытии т.н. "Дома Москвы", построенного на территории военной части, арендуемой Черноморским флотом РФ.

МИД Украины выражает надежду, что такие действия упомянутого должностного лица получат соответствующую оценку со стороны российской власти, о чем будет проинформирована украинская сторона.

Со своей стороны, украинская сторона оставляет за собой право прибегнуть к соответствующим мерам, руководствуясь положениями действующего законодательства, которое предусматривает принятие решений с целью предотвратить создание иностранными гражданами предпосылок для совершения противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отмечается в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.