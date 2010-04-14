При взрыве неизвестного предмета тяжело пострадали братья-погодки

В результате взрыва неизвестного предмета, который произошел сегодня в селе Пришиб Балаклейского района Харьковской области, погиб мальчик 2000 года рождения.

Его старший брат (1999 г.р.) в тяжелом состоянии находится в районной больнице, сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.

Взрыв произошел в заброшенном сельском общежитии. Сигнал о нем поступил в 15.48.

На месте происшествия работают оперативные группы МВД и МЧС.