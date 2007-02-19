Расстрелян из автоматов глава одного из районов Москвы (фото)

В Московской области убит глава Черемушкинского района столицы Сергей Буркотов, а также его водитель. Как сообщила старший помощник областного прокурора по связям со СМИ Елена Россохина, нападение было совершено около 21:00 мск в городе Видное. Неизвестные открыли огонь из автоматов по автомобилю, в котором находились глава "Черемушек" и его водитель. От полученных ранений они скончались на месте.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа во главе с заместителем прокурора области Федором Ильиным. Прокуратура Подмосковья возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").