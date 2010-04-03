Прокуратура требует запретить «Волшебный ручеек» в школах Крыма

Прокуратура Крыма требует от Министерства образования и науки региона запретить использование в младших классах школ пособия с легендой, содержание которой может расцениваться приверженцами одной из мировых религий как оскорбительное.

«Речь идет о пособии для внеклассного чтения для учеников начальных классов «Волшебный ручеек». Оно включает легенду, в которой в негативной форме говорится об одной из мировых религий. Издание может оскорбить религиозные чувства тех, кто исповедует эту религию», - сказано в сообщении надзорного ведомства, текст которого передан УНИАН.

Издание не входит в перечень рекомендованных для школы учебников и пособий, то есть не прошло научно-методическую экспертизу.

Прокуратура внесла предписание в Минобразования Крыма с требованием "изъять пособие и запретить его использование".

В сообщении пресс-службы надзорного ведомства не уточняется, какая религия имеется в виду.