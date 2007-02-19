Как бельгийцы провожали зиму (фоторепортаж)

В бельгийском городке Бинш на юге страны проходит трехдневный карнавал.

Как передает корреспондент УНИАН, история этого карнавала, по некоторым данным, берет начало в XIV веке, когда появляются первые упоминания об этом празднике. Однако, по убеждению историков, его корни идут от языческих праздников, которые были направлены на отпугивание злых духов.

После распространения христианства в Европе карнавал стали проводить в канун поста, который начинается за 49 дней до Пасхи.

Карнавал посвящен проводам зимы. В первый день прошло карнавальное шествие представителей различных профессиональных ассоциаций города и детей в карнавальных костюмах под звуки оркестров.

Сегодня и завтра праздник продлится. Кульминацией праздника должно стать вечернее карнавальное шествие с факелами, которое пройдет во вторник вечером. Один из главных символов праздника – цветы мимозы.

Фото Сергея Воропаева