Что повезет Пинчук на Венецианское биеналле

На 52-й Международной выставке современного искусства Венецианское биеналле Украина представит проект “Поэма о внутреннем море”, который перекликается с названием известного фильма Александра Довженко “Поэма о море”.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил комиссар украинской экспозиции на Венецианском биеналле, президент PinchykArtCentre, директор Центра современного искусства BALTIK (Великобритания) Питер ДОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, творческий проект “Поэма о внутреннем море” продемонстрирует общее виденье авторов новой роли художников в обществе. П.ДОРОШЕНКО отметил, что проект затронет те вопросы, которые ставил в своем произведении А.Довженко: “Что значит быть украинцем? Кто такие украинцы? Где они?”.

П.ДОРОШЕНКО также отметил, что в проекте принимают участие художники не только из Украины, но и из Великобритании и США. “Благодаря международному составу участников проекта, выставка даст возможность взглянуть на Украину изнутри – через работы украинских художников и извне – через работы иностранных художников”, - сказал П.ДОРОШЕНКО. Он подчеркнул, что организаторы выставки хотят как можно лучше представить в мире современное украинское искусство.

П.ДОРОШЕНКО отметил, что украинская экспозиция, расположенная в Palazzo Papadopoli, будет открыта с 7 июня до 21 ноября 2007 года.

Министерство культуры и туризма Украины поручило организацию представления Украины на 52-ом Венецианском биеналле именно центру современного искусства PinchykArtCentre.

*** Венецианское биеналле (Biennale di Venezia) – один из самых престижных форумов современного искусства. Впервые Украина приняла участие в нем в 2001 году.

Биеналле было положено начало 19 апреля 1893 года, когда городской совет Венеции решил основать национальную художественную выставку, которая происходила бы каждые два года. Первое Венецианское биеналле открыли в 1895 году. На Венецианском биеналле широко представлялись резонансные художественные явления XX века.

Palazzo Papadopoli - палаццо итальянского ренессанса, построенный в 1560-х годах итальянским архитектором Джовани Джакомо де Гриджи. Палаццо расположен на большом канале в Венеции.