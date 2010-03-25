Один из крупнейших в Украине арсеналов оружия угрожают оставить без света

Один из самых больших в Украине арсенал оружия на Прикарпатье получил предупреждение об отключении через две недели от электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил подполковник Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Тарас ГРЕНЬ.

По его словам, сегодня, 25 марта, Ивано-Франковская квартирно-эксплуатационная часть (КЭЧ) получила предупреждение о том, что через две недели будет отключен от электроснабжения военный аэродром, на котором базируется 114-я бригада тактической авиации. Основная причина - блокирование Госказначейством всех счетов. Т.ГРЕНЬ добавил, что такая же судьба ожидает впоследствии и наибольший в Украине арсенал оружия, который расположен недалеко от Делятина Ивано-Франковской области.

«Сложно представить последствия резкого изменения температурного режима в хранилищах ракет и снарядов, а также отключения пожарной и противовзломной сигнализации», - подчеркнул военный.

Из-за блокирования счета работники КЭЧ не получают зарплату, не производятся отчисления в Пенсионный фонд - обо всем этом руководство КЭЧ неоднократно уведомляло Ивано-Франковское городское казначейство. Оттуда предлагали обратиться в исполнительную службу, а та отправляла в казначейство, сказал Т.ГРЕНЬ.

Блокирование счетов произошло из-за значительной задолженности КЭЧ перед поставщиками газа. Военные считают, что долги возникли из-за недофинансирования Вооруженных сил в прошлом году, и «из-за нежелания высших руководителей власти прислушаться к проблемам украинской армии».

Ситуацию также осложняет отсутствие бюджета на 2010 год.