Янукович пригласит Россию строить газопровод

Украина заинтересована в совместном строительстве газопровода «Богородчаны-Ужгород» с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня во время открытия вокзального комплекса “Дарница”.

По его словам, каждая из сторон отстаивает свои национальные интересы, и Украина имеет свои интересы и ориентиры, которые последовательно отстаивает, «но мы строим перспективную политику отношений с Россией, и, что касается участка «Богородчаны-Ужгород», он ценен для России как для импортера газа в Европу, для Европы, которая нуждается в увеличении снабжения энергоносителей».

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина имеет на западе «горловину, которая не дает увеличить объемы» транспортировки, и строительство этого участка необходимо.

«Мы будем приглашать наших партнеров для участия в этом строительстве», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, при этом напомнив, что документы по созданию газотранспортного консорциума с Россией были подписаны еще в 2005 году: «это событие уже произошло, но оно пока не реализовано».

По словам премьер-министра, Украина будет продолжать процесс переговоров с Россией относительно сотрудничества в разных направлениях, совместной деятельности, «и все, что будет, я еще раз повторяю, будет отвечать общим интересам Украины и РоссииЮ и будет в пределах законодательства Украины».

При этом премьер заявил, что законопроект, инициированный лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО о запрещении приватизации украинской ГТС, является ничем иным как политической «шумихой».

По словам премьера, «данный закон не сделал ничего нового, в нашем законодательстве это уже было предусмотрено».

Справка УНИАН. В рамках Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины планируется строительство газопровода «Богородчаны-Ужгород» длиной 234 км.

Строительство газопровода позволит увеличить пропускную способность украинской ГТС в направлении Центральной и Западной Европы и способствовать загрузке магистральных газопроводов «Торжок-Долина» и «Ивацевичи-Долина», которые сегодня почти не задействованы.

Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственного соглашения от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» был подписан 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме, однако до настоящего времени этот вопрос не решен.