Черновцы просят Россию вернуть исторический памятник

Городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК обратился к Чрезвычайному и Полномочному послу Российской Федерации Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ с просьбой посодействовать возвращению Черновцам оригинала грамоты с первым письменным упоминанием о городе над Прутом, которая хранится в Государственном историческом музее России.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, в октябре 2008 года Черновцы будут отмечать 600-летие первого письменного упоминания о городе, которое содержится в грамоте молдавского князя Александра Доброго от 8 октября 1408 года. Копия текста этой грамоты хранится в Государственном архиве Черновицкой области. По данным украинских исследователей, оригинал грамоты хранится в отделе рукописей Государственного исторического музея России.

Н.ФЕДОРУК просит посла РФ в Украине посодействовать возвращению упомянутого памятника черновчанам именно к юбилейной исторической дате в жизни города. Он считает, что это будет расценено как „знак крепкой дружбы и взаимопонимания между народами и государствами и будет отвечать традициям исторической межнациональной толерантности города над Прутом, где на протяжении столетий в мире и согласии проживают люди разных национальностей”.

Мэр заверяет, что такой дружеский шаг России будет должным образом оценен черновчанами, Украиной и международным сообществом. В.ЧЕРНОМЫРДИНУ передано приглашение посетить Черновцы и ознакомиться с ходом подготовки города к своему историческому юбилею.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года во время рабочей поездки на Буковину премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение МИД Украины посодействовать Черновцам в возвращении к 600-летнему юбилею оригинала грамоты с первым письменным упоминанием о городе.