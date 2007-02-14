Кабмин назначил нескольких замминистров и ряд руководящих чиновников

Кабинет Министров Украины назначил Ивана КУЦЫКА первым заместителем министра Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабмина.

До этого назначения И.КУЦЫК работал советником премьер-министра Украины. Кроме того, в 2006 году он возглавлял Главную службу по вопросам деятельности воинских формирований и правоохранительных органов Секретариата Президента. И.КУЦЫК также был советником Президента.

Кабинет министров Украины назначил новых заместителей министров ряда министерств.

В частности, Валерия БОНДЫКА первым заместителем министра юстиции Украины, Александра БИЛОВОЛА - первым заместителем министра здравоохранения Украины и Виктора РУДЕНКО - первым заместителем министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Кроме того, соответствующими постановлениями Кабинета министров Анатолий КОЗИМЕНКО назначен заместителем министра финансов Украины, Виктор ХРИСТОЕВ - заместителем министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта, а Владимир ЛУЧНИКОВ - заместителем министра топлива и энергетики Украины.

Кроме того, на заседании Кабмина 14 февраля было принято решение о назначении Александра ЩИПЦОВА начальником Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства; Сергея СМЫКА генеральным директором Национальной акционерной компании «Украгролизинг»; Юрия АНДРИЙЧУКА членом Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины; Николая МЕЗДРИНА заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.

Председателем Государственного комитета Украины по делам ветеранов назначен Игорь ПЛОСКОНОС, а председателем Госслужбы геодезии – Иван МАКАРЕНКО.