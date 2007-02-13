Инвесторы нажаловались Ющенко на Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен обсудить с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проблему экспорта и ценообразования зерновых.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на встрече с исполнительным директором «Каргилл Европа», членом Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине Дейвом РОДЖЕРСОМ.

Среди тем, которым собеседники уделили внимание – ситуация на сельскохозяйственном рынке – особенно в контексте экспорта зерновых и установления цен на них, вопрос возмещения НДС, организация эффективных отношений между властью и бизнесом, инвестиционный климат в Украине, отметили в пресс-службе.

«Украина должна стать одним из ведущих участников мирового рынка сельского хозяйства, быть активным игроком - особенно это касается зерновых культур», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отдельно поинтересовался ситуацией, сложившейся сегодня на внутреннем рынке зерна страны. По его убеждению, правительство должно искать альтернативный или более широкий инструментарий для регулирования ценовой политики на сельскохозяйственную продукцию на территории Украины с тем, чтобы ее производители и трейдеры получили возможность работать также и по мировым ценам, которые сейчас заметно выше внутренних украинских.

По мнению В.ЮЩЕНКО, Кабмин может предусмотреть для фиксации цены бюджетные средства. Исключительно административное регулирование, убежден он, не является эффективным.

Сегодняшняя проблема правительства, отметил Президент, в том, что он пока не видит картины комплексной организации нового рынка зерновых. Следовательно, вопрос либерализации цены остается нерешенным.

В связи с этим Д.РОДЖЕРС отметил, что «Каргил Европа», как и многие другие компании, которые работают в Украине, в настоящее время наиболее обеспокоена именно вмешательством правительственных структур в рыночные процессы. Квоты, установленные Кабмином на экспорт зерновых, в конечном итоге, бьют и по его поставщикам, и по переработчикам, и по трейдерам. «Нам хотелось бы знать правила игры, быть четко информированными о той политике украинских властей относительно сельского хозяйства, которую они намерены проводить в дальнейшем», - сказал он.

Д.РОДЖЕРС проинформировал В.ЮЩЕНКО о предложениях, направленных компанией в Кабинет Министров – говорится, в частности, о вопросе ценообразования и экспортной политике. Сегодня, отметил он, Украина может себе позволить экспортировать большие объемы зерновых и, в то же время, полностью удовлетворять внутренний спрос – общий объем зерновых в государстве составляет 21 млн. тонн.

Подытоживая эту тему, глава государства сказал, что будет иметь разговор с премьер-министром Украины и надеется на дальнейшее конструктивное решение вопроса экспорта и ценообразования зерновых.

Кроме того, Президент высказал замечание к работе налоговых органов относительно своевременной компенсации НДС. Обращаясь к присутствовавшему на встрече председателю ГНА Анатолию БРЕЗВИНУ, В.ЮЩЕНКО отметил, что возмещение НДС является делом чести для власти, поскольку речь идет о доверии к Украине со стороны бизнеса, а, следовательно, – работе на украинском рынке иностранных компаний и приход инвестиций. Тем более когда это касается таких ведущих мировых компаний, как «Каргилл», которой до сих пор не возвращено 18 млн. долларов. Глава государства поручил А.БРЕЗВИНУ взять этот вопрос под личный контроль.

Со своей стороны Д.РОДЖЕРС, говоря о деятельности «Каргилла» в Украине, отметил: «У нас есть большие планы по развитию индустрии переработки пищевых продуктов, есть другие широкие планы и желание продолжать работу в Украине».

В беседе также приняли участие первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, президент ЗАО «АО Каргилл» Андреас РИКМЕРС, вице-президент ЗАО «АО Каргилл», вице-президент Украинской зерновой ассоциации Иван МИРОШНИЧЕНКО.