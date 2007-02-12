Ющенко разъясняет Кабмину, что следует понимать под защитой прав собственности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров усилить защиту прав собственности.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

В частности, Президент поручил правительству в месячный срок подготовить и внести на рассмотрение парламента ряд законопроектов по этим вопросам.

В.ЮЩЕНКО поручил подготовить законопроект об акционерных обществах, в котором предусмотреть внедрение процедуры кумулятивного голосования во время формирования наблюдательного совета акционерного общества, определение случаев обязательного выкупа акционерным обществом по требованию акционера надлежащих ему акций общества по рыночной стоимости, внедрение обязательного уведомления общества лицом о его намерении приобрести значительный пакет акций соответствующего акционерного общества, обязанность общества обеспечивать сохранение полной и достоверной информации о себе и своей деятельности и равный доступ к ней.

Также Президент поручил Кабмину подготовить законопроект для усовершенствования регуляции депозитарной деятельности, а также отношений, которые возникают во время размещения, обращения ценных бумаг, которым предусмотреть создание центрального депозитария ценных бумаг, формирование центральным депозитарием ценных бумаг централизованной системы учета прав собственности на ценные бумаги, существование именных эмиссионных ценных бумаг исключительно в бездокументной форме.

Кроме этого, глава государства поручил разработать законопроект для усовершенствования управления корпоративными правами государства, предусмотрев, в частности, внедрение механизма, по которому голосование представителем уполномоченного органа управления корпоративными правами государства по отдельным вопросам повестки дня общего собрания (собрания участников) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики должно осуществляться в соответствии с поручением, предоставленным уполномоченным органом управления.

Также Президент обязал правительство обеспечить безусловное выполнение требований закона относительно порядка и сроков утверждения финансовых планов государственных коммерческих предприятий, хозяйственных обществ, в уставном фонде которых более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежит государству, и их учета во время разработки проектов закона о государственном бюджете Украины на 2008 и следующие годы.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО обязал проанализировать до 1 марта 2007 года факты размывания государственной доли в уставном фонде субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и по результатам принять в установленном порядке действенные меры по предотвращению таких фактов в будущем.

Президент считает нужным обеспечить до 15 апреля 2007 года проведение оценки эффективности выполнения субъектами управления объектами государственной собственности функций по управлению соответствующим государственным имуществом и по результатам в случае необходимости принять предусмотренные законодательством меры, в том числе в отношении лиц, виновных в ухудшении финансово-хозяйственной деятельности соответствующих субъектов хозяйствования.

В.ЮЩЕНКО поручил Кабмину при участии Верховного Суда Украины и Генеральной прокуратуры Украины для обеспечения защиты прав и законных интересов акционеров при решении корпоративных конфликтов проанализировать факты рейдерства и по результатам анализа, с учетом международного опыта решения подобных вопросов внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законодательных актов, в частности, относительно установления уголовной ответственности за рейдерство, информирования акционеров общества об участии общества в корпоративном конфликте.