В Павлограде советника мэра задержали в момент получения взятки

Работниками Днепропетровской областной прокуратуры и сотрудниками СБУ 1 марта в момент получения взятки был задержан советник Павлоградского городского председателя.

Об этом сообщает информагентство «Новый мост».

Прокурор Павлограда Олег ХАЛИН по телефону заявил, что задержанный - рядовой сотрудник горисполкома и не имеет отношения к ближайшим помощникам городского председателя.

Вместе с тем депутат Павлоградского городского совета Владимир ТИХОНОВ отметил, что должность советника городского председателя - выборная и не может считаться рядовой, т.е. советник не может быть сотрудником, которого приняли на работу через отдел кадров.

Старший следователь Павлоградской прокуратуры Сергей ДАЦКО, ссылаясь на тайну следствия, отказался отвечать на вопрос, где сейчас находится задержанный чиновник.