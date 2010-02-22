Доллар на межбанке падает
11:45, 22 февраля 2010Общество
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Котировки по евро-гривне ушли вверх
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9820/8,0010 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2655/0,2662 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8680/10,8975 грн./евро.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3628/1,3630 долл./евро (пятница, 19 февраля, - 1,3466/1,3468 долл./евро).
В пятницу, 19 февраля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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