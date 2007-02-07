Черновецкий предложил киевлянам написать гимн

Конкурс на написание проекта гимна Киева пройдет с 1 марта по 1 апреля 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, соответствующее распоряжение, согласно решению Киеврады, подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Проект-победитель должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета до 1 мая. Впервые гимн прозвучит на праздновании Дня Киева.

По словам Д.Басса, для проведения конкурса создана комиссия из девяти человек, которую возглавил народный артист Украины, главный дирижер Государственного заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Анатолий АВДИЕВСКИЙ.

«В конкурсе могут принять участие все желающие – независимо от профессионального уровня и гражданства. Причем бесплатно», - заверил Д.Басс. По его словам, проекты будут оценивать по нескольким критериям. В первую очередь, будут учитывать патриотическую направленность, чувство любви к родному городу, а также, безусловно, художественный уровень музыки и стихотворений. До 10 марта список участников и наименований произведений будет опубликован в средствах массовой информации.

Гимн обязательно должен быть написан на государственном языке. Проекты подаются на конкурс до 1 марта в Главное управление культуры и искусств по адресу: 01004, г. Киев, бульвар Шевченко, 3, тел. 279-61-09.