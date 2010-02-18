Возвращение 10-летки в школы привело бы к росту преступности?

Возвращение к десятилетнему школьному образованию не обещает Виктору ЯНУКОВИЧУ никаких выгод.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя провал соответствующего законопроекта в Верховной Раде. (Кандидат в президенты В.ЯНУКОВИЧ обещал в случае избрания его главой государства вернуть систему десятилетнего школьного образования – УНИАН).

Во-первых, как отмечает издание, это может навредить имиджу В.ЯНУКОВИЧА за границей, а это для него крайне важно. Ведь возвращение к десятилетке перечеркивает претензии Украины на вступление в европейское образовательное пространство. ЮНЕСКО еще в конце прошлого столетия признала, что полное среднее образование должно длиться не меньше 12 лет, и предложила международный стандарт уровней образования (ISCED). В ЕС, куда планирует вступить Украина, нет ни одной страны, которая не придерживалась бы этой нормы. 14 стран имеют двенадцатилетний срок получения полного среднего образования, в 12 странах этот срок достигает 13 лет, а в четырех - 14». Правда, полное среднее образование в Европе является обязательным только для тех, кто хочет дальше учиться в университетах, отмечает еженедельник.

Во-вторых, возвращение к десятилетке имеет экономическую сторону, подчеркивает издание. В частности, в Академии педагогических наук подсчитали, что для издания новых учебников нужно, приблизительно, 1,36 млрд. грн. Вряд ли сегодня в условиях кризиса подобные расходы можно называть оправданными, указывают «Комментарии:».

В-третьих, «лишний» год учебы в школе, хоть немного, но все-таки сдерживает безработицу и криминогенную ситуацию. Ведь, как пишут «Комментарии:», при нынешней несовершенной системе профориентации, государственном курсе на необязательность высшего образования, жесткости требований к абитуриентам не каждый выпускник школы поступит в университет или сразу же найдет себе работу по душе.

В то же время, как отмечает издание, слабым местом двенадцатилетнего обучения в Украине является так называемое «профильное обучение». В соответствии с образовательной реформой, ученики 10-12 классов должны были учиться в отдельных учебных заведениях - профильных лицеях. Были определены основные профили, по которым лицеисты могли бы углублено изучать ряд предметов, - физико-математический, естествоведческий, гуманитарный, технологический, художественный и спортивный. Идея профильного обучения требует не только новых программ и учебников, но и существенного перекраивания сети образовательных заведений. Однако для отделения старшей школы от основной до сих пор ничего не сделано, качество учебных программ для профильного обучения оставляет желать лучшего, вопрос их стыковки с программами первых курсов вузов окончательно не решен, констатируют «Комментарии:».