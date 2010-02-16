Ялта отметит праздник улицы Рузвельта

Праздник улицы, названной в честь 32-го президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта, отметят в Ялте 20 февраля.

«В пятый раз в Ялте пройдет праздник одной улицы - уникальной улицы, потому что в Украине, да и во всем СНГ нет улицы, названной в честь президента США Франклина Делано Рузвельта», - говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы мэрии.

В этом году улице Рузвельта исполняется 50 лет. «Постановлением Совета министров Украинской ССР 31 марта 1960 года улицу Бульварную в Ялте переименовали в улицу Франклина Делано Рузвельта», - отметили в мэрии.

Участники праздника познакомятся с историей улицы.

Мероприятия начнутся с возложения цветов к мемориальной доске Рузвельта.

Для участников полувекового юбилея предусмотрен «огромный праздничный торт», конкурсы, шуточные соревнования, выступления духового оркестра. Для детей - развлекательная программа.

На праздник пригласили представителей иностранных посольств и консульств.

Рузвельт был в Ялте в феврале 1945 года.

65 лет назад в Ливадийском дворце лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль согласовали военные планы союзных держав и принципы устройства Европы. Также Ялтинская конференция сформировала идеологию ООН.