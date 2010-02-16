Житель Артемовска нанес жене 8 ударов ножом, заподозрив в измене

Житель г. Артемовска Донецкой области нанес жене восемь ударов ножом, заподозрив в измене.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Артемовский горотдел милиции поступило сообщение о ранении ножом женщины. Прибыв на место происшествия, милиционеры увидели, что у входа в магазин лежит женщина, а по тротуару удаляется какой-то мужчина. Подозреваемый был тут же задержан.

Следствием было установлено, что 28-летний местный житель подозревал жену в неверности. Узнав, что супруга пошла в кафе, он побежал туда, захватив с собой кухонный нож. Молодая женщина была в компании подруг, когда муж подбежал к ней и нанес восемь ударов ножом. Несмотря на все усилия медиков, 27-летняя потерпевшая скончалась.

Подозреваемый арестован, в отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины - «Убийство». Ведется следствие.