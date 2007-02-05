Корчинский про Тимошенко, Луценко, НАТО, меджлис и мафиозную этику

...Из ваших выступлений следует, что бело-голубая власть для Украина – это большее благо, чем оранжевая...

Оранжевая власть вообще “невменяемая”. За время функционирования оранжевых правительств они даже не смогли обеспечить механизм сопровождения бумаг в пределах Кабинета министров. Делались глупости очень некомпетентными людьми. Эти, нынешние, хоть и воры, но какие-то системные... Оранжевые кидают друг друга. А бело-голубые держатся друг за друга... Оранжевые – аморальные люди, которые заражали аморальностью и фарисейством все вокруг. А у этих, по меньшей мере, какая-то мафиозная этика.

...Как Вы думаете, сдадим трубу России или нет?

...Наибольшим сторонником путинской линии в Украине в вопросе всех газотранспортных вещей будет Ющенко, Янукович, напротив, будет играть проамериканскую скрипку.

...Народная самооборона Луценко - таки ваш конкурент сейчас?

Это – старый прием. В свое время начальником московской охранки Зубатовым создавалось легальное рабочее движение, чтобы противопоставить его революции. Сегодня мы видим, что чиновник первого ранга, бывший “главмусор”, советник Президента, наиболее вероятный претендент на то, чтобы возглавить Секретариат Президента после Балоги, создает такую себе “ментовскую” самооборону.

...Почему вы с таким пиететом относитесь к Тимошенко?

...Юлия Владимировна – как хорошая картина. Ею стоит любоваться на расстоянии, но приближаться не нужно...

...Почему вы против НАТО?

Потому что это - наибольший враг украинской оффшорности. Потому что нам здесь, в Украине, простят все, даже если наши премьер-министр и Президент будут есть младенцев, но нам не простят экономической свободы. Что такое экономические свободы? Это, когда образуется черная дыра и сюда начинают стекаться финансы. Это для них недопустимая вещь. За стабильностью финансовой мировой системы пристально следят и США, и те страны, которые входят в НАТО. Россия не доросла до проблем такого уровня. Именно США и страны НАТО создают механизмы, которые стабилизируют мировую систему и дают стимулы ради развития экономики.

Где Вы видите место вашей организации на следующих выборах?

Нас не интересуют выборы. Для нас образцом является меджлис крымско-татарского народа. Это никем не зарегистрированная, никем не признанная организация, с которой вынуждены считаться все, – в Крыму, в целом в Украине, к ней всерьез относятся в ОБСЕ и других международных структурах.

Мы рассматриваем братство как меджлис православного народа. Меджлис ни одного своего вопроса не смог решить через выборы. Он все вопросы решает через солидарность, самозахваты земли, через готовность к политическому насилию.

...А вы не хотели бы, вместо того, чтобы заниматься провокациями, создать партию?

Время политических партий исчерпалось. Они создавались во время восстания масс. У нас восстания масс закончились, массы не правят, никакая партия не выражает никаких надежд и не может выразить.

Партии будут существовать как механизмы финансово-бюрократических группировок. Партии – это аппараты, группы менеджеров. Они структурируют власть и стабилизируют общество. Нет же отличий между республиканцами и демократами в США. Никто такого отличия не найдет. Но они постоянны и стабильны, потому что они сменяются у руля власти.

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