Д.Корчинский: Нынешние люди при власти хоть и воры, но системные...

Наибольшим сторонником линии Путина в вопросе газотранспортной политики окажется Ющенко... Бело-голубые поддерживают своих шестерок по понятиям... Хорошо, что Украина лишилась таких иллюзий, как Ющенко и Мороз... Данилович во всех отношениях был лучшим, потому что нам было с кем бороться... Мы взяли интервью у самого известного украинского провокатора от политики, пламенного публициста, лидера “Братства” Дмитрия Корчинского НАИБОЛЬШИМ СТОРОННИКОМ ЛИНИИ ПУТИНА В ВОПРОСЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ОКАЖЕТСЯ ЮЩЕНКО Пан Дмитрий, недавно появились сообщения о возобновлении переговоров о создании газового консорциума. Как Вы думаете, сдадим трубу России или нет? Вокруг консорциума будет вестись борьба. То, что он нужен это – понятно всем. Дьявол прячется в деталях: на каких условиях, кто что будет иметь. Если Украина отдаст газовую систему, то можно отдать и государство. Оно уже никому больше не будет нужно. У нас есть единственный стабильный ресурс – это газотранспортная система.

Наибольшим сторонником путинской линии в Украине в вопросе всех газотранспортных вещей будет Ющенко, Янукович, напротив, будет играть проамериканскую скрипку.

Как выборы в России повлияют на политическую ситуацию в Украине? Выборы в России – штука прогнозируемая. Власть не изменится. Изменится имя человека, который сидит в президентском кресле. То есть будет та же политика. Если России на каком-то этапе нужно будет на ком-то отвязаться, то Украина – удобный объект для этого. Ее будут использовать ради мобилизации российского электората.

Как-то Вы сказали – все, что было хорошего с Украиной, это все было незаконно, начиная от пакта Молотова–Рибентропа и заканчивая третьим туром выборов в 2004 году. А закон о Кабмине, которым фактически изменяют государственный строй, – это также хорошо? Нас не волнует государственный строй Украины. Мы последний раз проводили бойкот избирательной кампании. В действительности, я – противник данного закона. Данный закон приведет к большей упорядоченности в государстве. Кабмин и парламент получают больше власти. А нам выгодно постоянное раскачивание, постоянная катавасия между разными ветвями власти. Пусть они дерутся и дергаются. Раньше они дрались вокруг назначения основных должностей, сейчас – вокруг закона, этим они должны быть заняты, они не должны заниматься экономикой и принимать основные законы. Любые законы, какие они принимают, – это ограничение. Сейчас опять начнут вводить налоги и разные глупости. Нам выгодно, чтобы раскачивание между Президентом и Кабинетом министров продолжалось как можно дольше. Раскачивание власти обществу выгодно, стабильность – невыгодна.

Парламентские республики почти никогда не бывают стабильными, и это хорошо. Мы все время пытаемся “измыслить” себе доброе правительство. Но посмотрите, какие основные уроки 2004 года и “оранжевого фестиваля”. Десакрализировалась власть. Оказалось, что два месяца можно не пускать Президента на его рабочее место, и страна продолжает функционировать. Можно не пустить министров на рабочие места – и троллейбусы ездят. Оказалось, что ездят не благодаря правительству, а благодаря законам электродинамики. Все продолжается, от тех людей не зависят основные процессы. А если от них не зависят основные процессы, то для чего они нужны? Безусловно, они играют свою роль в стабильности общества. Но пусть они себе где-то там играют, но нам не мешают.

Во время “оранжевого фестиваля” руководства государством не было, а основные экономические показатели не ухудшились. Вспомним предвыборную кампанию – нестабильность и рост экономики. Как только кто-то пытается взять управление в руки, показатели экономики ухудшаются. Сейчас укрепится в своих позициях правительство, которое поставила “антикризисная коалиция”, опять будет хуже. Нам это не нужно. Должно быть хотя бы одно место в мире, где господствует свобода.

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ СВОИ ШЕСТЕРОК ПО ПОНЯТИЯМ Вы когда-то говорили, что встречались с Януковичом? Это было несколько частных встреч, где он рассказывал о своей жизни, о своих отношениях с Кучмой, о своих взглядах на мир. И я бы не хотел их пересказывать. Но у него интересный взгляд на мир...

Из ваших выступлений следует, что бело-голубая власть для Украина – это большее благо, чем оранжевая... Оранжевая власть вообще “невменяемая”. За время функционирования оранжевых правительств они даже не смогли обеспечить механизм сопровождения бумаг в пределах Кабинета министров. Делались глупости очень некомпетентными людьми. Эти, нынешние, хоть и воры, но какие-то систематические. Кроме того, бело-голубая власть демонстрирует лучшие образцы поведения. Оранжевые кидают друг друга.

А бело-голубые не кидают?.. А бело-голубые держатся друг за друга. Я точно знаю, что даже шестерок, которых могли преследовать за фальсификации, а то и просто по оранжевому “беспределу”, они поддерживали материально, вывозили их за границу, где эти жили месяцами в дорогих гостиницах. То есть люди поддерживали даже собственных шестерок. Щербань вернулся в Украину, ему чисто “по понятиям” помогли. Тебя не арестуют, а дальше – можешь колбаситься. А оранжевые – аморальные люди, которые заражали аморальностью и фарисейством все вокруг. У этих, по меньшей мере, какая-то мафиозная этика.

Мне кажется, что если власть и способна сделать что-то доброе, то это продемонстрировать какие-то образцы поведения для низших слоев общества.

Это все лирика. Фактом является возобновление новой властью коррупции – возвращение свободных экономических зон, реставрация старых схем возмещения НДС... Разве только они? Мы с вами также пользуемся коррупцией. Я со страхом думаю: представьте, если бы у нас было так, как в Европе. Здесь вы дадите “гаишнику” двадцать гривен, и он счастлив, а в Европе...

А не нужно правила нарушать... Нельзя доехать из Киева до Одессы со скоростью 70 километров в час...

Мы с вами здесь, в Украине, не можем жить вне коррупции. Эта тотальная мягкая коррупция – это та атмосфера, в которой мы живем. Если бы ее не было, “мусора” исполняли бы свои обязанности, прокуратура действовала бы по закону, суды бы судили, мы бы все сидели в тюрьме!

ХОРОШО, ЧТО УКРАИНА ЛИШИЛАСЬ ТАКИХ ИЛЛЮЗИЙ, КАК ЮЩЕНКО И МОРОЗ Кстати, о “мусорах”. Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, объявив о создании Народной самообороны, стал в известной мере вашим конкурентом... Юрий Луценко – *** (обидное определение. – Авт.)...

Но он как-то опрятнее других своих предшественников... Чем? Они говорили: бандитам тюрьмы, а садили только участников уличных акций протеста. Наши люди сидели. Мы по отношению к себе имели постоянный “беспредел”. Куча наших людей прошла через немотивированные аресты, разгоны. Если при Кучме “мусора” хоть пытались делать вид, что придерживаются какой-то процедуры, то те просто не придерживались.

И кого же посадили из знаковых коррупционеров?

Знаковых бандитов должна была сажать Генпрокуратура... Сейчас они могут говорить все что угодно. Логика их такая: мы хорошие, а вот суды – коррумпированные, и прокуратура – плохая. Генпрокуратура выясняет законность ваших действий, суды принимают окончательные решения. И здесь можно выяснять, то ли суд плохой, то ли вы не смогли нормально подготовить к суду дело, не смогли набрать материалы, чтобы доказать прокуратуре законность ваших действий. Друг на друга кивают. Суды кивают, что “мусора” такие-сякие, “мусора” говорят, что суды коррумпированые. Это все разговоры. Подготовьте дело, и фиг вам прокуратура подкопается.

Но Народная самооборона Луценко - таки ваш конкурент сейчас? Это – старый прием. В свое время начальником московской охранки Зубатовым создавалось легальное рабочее движение, чтобы противопоставить его революции. Сегодня мы видим, что чиновник первого ранга, бывший “главмусор”, советник Президента, наиболее вероятный претендент на то, чтобы возглавить Секретариат Президента после Балоги, создает такую себе “ментовскую” самооборону.

Можно подумать, что у вашего Братства нет влиятельных покровителей? Нет.

А кто вам офис в центре оплачивает? Братик Балашов (кандидат в народные депутаты на выборах 2002 года – Авт.). Он время от времени вздыхает, но платит.

Но Вы, наверно, ищете высоких покровителей? Определенная “крыша” нужна. Мы занимаемся кондатьерством. Кондатьерские бригады нанимаются то к одному, то к другому князю, чтобы решать свои проблемы. А затем, когда изменяется ситуация, то ставят вопрос, на фига здесь вообще нужные князья. Сначала мы приходим как попрошайки, потом – как разбойники, а затем – как князья. Сейчас мы в ситуации попрошаек, но хотим стать разбойниками.

Ваше отношение к императивному мандату?

Чем большее издевательство над депутатами советов разных уровней, тем лучше. Пусть лучше над ними издевается Юлия Владимировна. Что такое императивный мандат? Людям не дают возможность зарабатывать. Ну и пусть – будут меньше желающих идти в депутаты.

Почему вы с таким пиететом относитесь к Тимошенко? Юлия Владимировна – как хорошая картина. Ею стоит любоваться на расстоянии, но приближаться не нужно.

У нас всплыло много интересных людей. Мы привыкли себя опускать. Мы, мол, такие-сякие провинциальные. В действительности, у нас в политике больше ярких политиков, чем во всем СНГ вместе взятом. Юлия Владимировна – очень яркая личность, Луценко, которого я не перевариваю, – способный демагог, Цушко – способный демагог. Даже люди третьего плана – демагоги, которые демонстрируют артистические способности и характер. И это – хорошо. Политика не способна накормить хлебом, но она может дать зрелища. Зрелищами они нас обеспечивают, а о хлебе мы должны позаботиться сами.

Есть еще Мороз... Для Украины было благом в августе лишиться иллюзии. Была иллюзия “Ющенко”, была иллюзия европейского выбора, была иллюзия “Мороз”. Если государственный служащий первого ранга считался совестью нации, то уже это само по себе иллюзия. И то, что публика будет лишаться иллюзий, это очень хорошо. То, что Мороз ошибся в данном случае, – прекрасно.

ДЛЯ НАС ОБРАЗЦОМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДЖЛИС КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДА Где Вы видите место вашей организации на следующих выборах? Нас не интересуют выборы. Для нас образцом является меджлис крымско-татарского народа. Это никем не зарегистрированная, никем не признанная организация, с которой вынуждены считаться все, – в Крыму, в целом в Украине, к ней всерьез относятся в ОБСЕ и других международных структурах.

Мы рассматриваем братство как меджлис православного народа. Меджлис ни одного своего вопроса не смог решить через выборы. Он все вопросы решает через солидарность, самозахваты земли, через готовность к политическому насилию. Если бы крымские татары пытались решить свои вопросы через участие в выборах, то им бы ничего не удалось, а вот таким “беспредельным” путем они имеют все, что хотят, и уже ставят вопрос о крымскотатарской государственности.

Нам нужно и в Крыму, и в Киеве создать меджлис...

Вы когда-то говорили об идеальном будущем для Украины: тотальный оффшор при наличии стратегической кнопки... У нас нет кнопки, как нет своего оффшора... Почему вы против НАТО? Потому что это - наибольший враг украинской оффшорности. Потому что нам здесь, в Украине, простят все, даже если наши премьер-министр и Президент будут есть младенцев, но нам не простят экономической свободы. Что такое экономические свободы? Это, когда образуется черная дыра и сюда начинают стекаться финансы. Это для них недопустимая вещь. За стабильностью финансовой мировой системы пристально следят и США, и те страны, которые входят в НАТО. Россия не доросла до проблем такого уровня. Именно США и страны НАТО создают механизмы, которые стабилизируют мировую систему и дают стимулы ради развития экономики. Нам вступать в НАТО – это лишиться не только амбиций, но и надежды на тотальную свободу.

Даже не говоря об оффшоре, мы никогда не сможем упразднить НДС, избавиться от налогов. У нас всегда будет так же плохо, как во Франции – в смысле экономических свобод.

Но примеры стран Прибалтики свидетельствуют об успеваемости этого продвижения... Давайте возьмем Латвию. Латвийские банки были едва не оффшорными банками для нас всех. Сейчас Латвия вступила в ЕС, НАТО и лафа для латвийской банковской системы закончилась. Раньше они отмывали деньги и прекрасно жили, а теперь моют полы в немецких столовых.

...Они задавили Швейцарию. Швейцария отказалась от тайны банковских вкладов. Так что, нас не додавят? Экономические свободы не прощаются. А саудовский фашизм простят. Все что угодно, кроме экономических свобод.

А вы не хотели бы, вместо того, чтобы заниматься провокациями, создать партию? Время политических партий исчерпалось. Они создавались во время восстания масс. У нас восстания масс закончились, массы не правят, никакая партия не выражает никаких надежд и не может выразить.

Партии будут существовать как механизмы финансово-бюрократических группировок. Партии – это аппараты, группы менеджеров. Они структурируют власть и стабилизируют общество. Нет же отличий между республиканцами и демократами в США. Никто такого отличия не найдет. Но они постоянны и стабильны, потому что они сменяются у руля власти.

Я мог бы играться в партии, если бы был олигархом. Я бы тогда представлял какую-либо серьезную группировку, мы бы создали проект и отрабатывали его, потому что нам было бы нужно представлять чьи-то интересы в органах государственной власти. Сейчас мы – кучка маргиналов, какие партии? Я сегодня искал, где бы мне найти на партийные потребности пару тысяч долларов, и это для меня – большая проблема. А вы возьмите кого-либо из этих почтенных людей, выверните у них карманы и посмотрите, сколько там есть. Ну такая вот жизнь...

ДАНИЛОВИЧ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ БЫЛ ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО НАМ БЫЛО С КЕМ БОРОТЬСЯ Вам принадлежит фраза, которую написали члены вашего братства. “Данилович, прости”. Не рановато ли Вы начали извиняться перед Кучмой? Нет, ну, Данилович во всех отношениях был лучше. Во-первых, при Даниловиче нам было с кем бороться. А теперь с кем бороться? Они все какие-то не такие. Данилович олицетворял все плохое, и мы могли, скажем, инвестировать все усилия в одну фигуру. Во-вторых, он был очень эффективен. Экономика развивалась, а то, как он строил отношения с Россией – это просто классика.

Я убежден, что сегодня ни один Президент, ни один премьер-министр не способен сделать ничего хорошего. Все, что может быть сделано хорошего, – это только снизу. Нам нужны не должностные лица, нам нужны вожди. А вожди работают не Президентами, вожди работают повстанцами.

Почему в Вашем словаре политических терминов буква Я представлена с восклицательным знаком, а Ю – со знаком вопроса? “Я!” с восклицательным знаком – увлечение быстрым продвижением, реанимацией Виктора Федоровича, который так быстро вышел из состояния политической клинической смерти и опять очутился на кону. Кроме того, Я – это Я, а когда человек думает о себе, он всегда думает с восклицательным знаком. Восклицательный знак – это наилучший символ для тех эмоций, которые человек обнаруживает, когда говорит “Я”. А Ю со знаком вопроса – думаем, что же оно такое?

Опять же, почему Вы называете Чебурашку “ребенком продажной девки империализма”? Советская пропаганда в 30-х годах продажной девкой империализма называла генетику. Ну и как следствие – Чебурашка...

Беседовала Лана Самохвалова