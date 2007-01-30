В украинских спортсменов на границе изъяли оружие

Группа украинских спортсменов, которая возвращалась после очередных сборов домой из Мюнхена, пыталась провезти через украинскую границу под видом спортивного стрелкового оружия два карабина марки «Вальтер» калибра 5,5 миллиметра.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Члены команды пристроили среди спортивного арсенала приобретенный за границей товар, избежав оформления. В итоге карабины, каждый из которых, согласно предварительной оценке, стоит около 8 тысяч гривен, конфискованы и переданы в таможню.